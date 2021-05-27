"Россия и Тюркский мир". Как в блокадном Ленинграде отмечали 800-летие Низами Гянджеви и 500-летие Алишера Навои?

Осенью 1941 года СССР переживала самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Ленинград уже оказался во вражеском окружении. Начинались тяжёлые годы блокады.

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени в Ленинграде – в центре русского востоковедения – в воскресенье 19 октября 1941 года в 120-й день войны и 42-й день полной блокады города прошло торжественное заседание, посвященное 800-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. А суровой зимой 1941 в Эрмитаже отметили 500-летний юбилей классика поэзии Востока - Алишера Навои. В рамках передачи "Россия и Тюркский мир" политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, как это было.