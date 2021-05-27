В Нальчике выберут "Королеву Кавказа"

В рамках этнофестиваля в Кабардино-Балкарии пройдет конкурс красоты и талантов "Королева Кавказа", за звание будут бороться девушки из регионов СКФО.

"Финал конкурса состоится 28 мая в городе Нальчик, где участницы, представляя разные народы, познакомят зрителей и жюри со своей культурой, традициями и национальной кухней", - сообщает Минкурортов и туризма КБР, пишет "Интерфакс".

Мероприятие будет состоять из нескольких состязаний: интеллектуальный, творческий конкурс, презентация национального блюда и костюма, дефиле в вечерних платьях. Девушки покажут знания национальной музыки, кухни, обычаев и традиций Кавказа.

"Конкурс проводится с целью популяризации культуры и национальных традиций Кавказа, выявления и поддержки молодых талантов, реализации творческого потенциала. Он будет способствовать укреплению традиций проведения конкурсов красоты в формате этнофестивалей", - уверены в ведомстве.