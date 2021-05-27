Промоушен Хабиба Нурмагомедова проведет турнир в Казахстане

Промоушен Eagle FC, владельцем которого является бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, проведет турнир в Алматы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице казахстанского бойцовского клуба Alash Pride в Instagram.

Соревнования состоятся 18 июня 2021 года. Возглавит алматинский турнир бой Шамиль Завуров (Россия) – Зак Зейн (США).

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.