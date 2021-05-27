В Турции рассчитывают на скорое возобовление авиасообщения с РФ

Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ.

"Турция надеется, что авиасообщение с РФ может скоро возобновиться. Надеемся, что наши российские гости как можно скорее вновь получат возможность приехать в Турцию, используя те пути и возможности, по которым они скучают", - поведал дипломат.

Он подчеркнул, что в последние недели ситуация с коронавирусом COVID-19 в Турции значительно улучшилась. "Благодаря принятым жестким мерам общее количество случаев COVID-19 в Турции, которое составляло 61 400 по состоянию на 15 апреля, когда было принято решение о прекращении полетов с Россией, снизилось до 8738 по состоянию на 26 мая", - цитирует Самсара РИА Новости.

По его словам, с 15 по 21 мая показатель заболеваемости на 100 тыс населения довольно низкий в провинциях, где туристы из России больше всего любят отдыхать - Анталье, Мугле, Айдыне. Посол также обратил внимание на то, что в ближайшие дни эти цифры "еще больше уменьшатся в связи со строгим выполнением мер, принятых в Турции".

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию, на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн (около 32 млрд рублей). Согласно данным медицинского института Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Турции зафиксировано 5 212 123 случая заражения коронавирусом. Умерли 46 787 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлено 5 035 207 случаев заражения.