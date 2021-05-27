Беларусь готова заключить с Казахстаном соглашение о поставках нефти

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в четверг встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и напомнил коллеге об интересе страны к заключению соглашения о поставках нефти.

"Хотел бы обсудить все-таки перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Хотели бы знать позицию Казахстана, если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению", - сказал Головченко, пишет ТАСС.

Аскар Мамин прибыл в Минск для участия в заседании Совет глав правительств стран СНГ.