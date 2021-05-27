Франция возобновит прием заявок на шенген с 1 июня

Генконсульство Франции в Москве с 1 июня начнет принимать документы на продление пятилетних шенгенских виз, сообщается на официальном сайте диппредставительства.

"В России, начиная с 1 июня 2021, будет вновь возможно подать запрос на визу в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19", - уточнили в генконсульстве.

Визы по другим запросам Франция начнет выдавать в ближайшие недели.

При этом в генконсульстве подчеркнули, что наличие визы не означает разрешения въехать на территорию Франции. Границы между странами все еще закрыты.