Россия сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место. В активе российской команды 1462,65 очка.

Первые три места в текущем рейтинге занимают Бельгия (1783,38 очков), Франция (1757,3) и Бразилия (1742,65).

В ТОП-10 рейтинга также находятся: Англия (1686,78), Португалия (1666,12), Испания (1648,13), Италия (1642,06), Аргентина (1641,95), Уругвай (1639,08), Дания (1631,55).

Украина расположилась на 24-м месте (1514,64 очка), Турция – на 29-м (1505,05), Иран – на 31-м (1499,52), Узбекистан – на 86-м (1280,99), Беларусь – на 89-м (1276,79), Армения – на 90-м (1273,28), Грузия – на 91-м (1259,51), Азербайджан – на 110-м (1168,53), Казахстан – на 124-м (1147,35), Туркменистан – на 130-м (1106,51).