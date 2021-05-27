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Пашинян предложил разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

Пашинян предложил разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей из России или из других стран-сопредседателей Минской группы (США или Франция). Об этом глава правительства заявил на экстренном заседании Совбеза Армении с участием глав трех парламентских фракций.

Пашинян также заявил о необходимости осуществить быстрый отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы обеими сторонами. По его словам, ВС Азербайджана и Армении следует зеркально отойти от границы на несколько километров и вернуться на исходные позиции.

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Вестник Кавказа

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