В Турции поменяются правила системы "все включено"

В отелях Турции могут в будущем сохранить введенные из-за пандемии изменения в систему "все включено".

"Сейчас привычное россиянам обслуживание по системе "все включено" в большинстве наших отелей изменено - теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", - рассказал РИА Новости мэр курортного Бодрума Ахмет Арас.

Он добавил, что новые правила требуют больших усилий персонала, однако позитивно влияют на гигиену и качество сервиса.