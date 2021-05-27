Президент МОК сделал прививку от коронавируса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал прививку от коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил на Международном форуме спортсменов.

В преддверии Олимпийский игр в Токио он обратился к спортсменам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.

"Во главе всех антиковидных правил - возможность привиться от коронавируса. Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, - коллег и жителей Японии", - цитирует Баха ТАСС.

Он попросил всех, у кого есть возможность привиться от COVID-19, сделать это. "Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут. Могу вам сказать, что я сделал два укола и, как вы видите, нахожусь в хорошей форме", - сказал глава МОК, обращаясь к спортсменам.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлено 5 035 207 случаев заражения.