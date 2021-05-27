Суд в Москве оштрафовал Google и TikTok за отказ удалять запрещенную информацию

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Google на 3,5 млн рублей и TikTok на 1,5 млн рублей из-за отказа компаний удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях.

"Google Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации"). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщила представитель суда Зульфия Гуринчук.

TikTok Pte. Ltd. признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения. "Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей", - добавила Гуринчук.

Ранее этот же судебный участок по той же статье оштрафовал Twitter на 19 млн рублей, Google на 6 млн рублей, Facebook на 26 млн рублей.

Напомним, санкция за правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс рублей до 4 млн.