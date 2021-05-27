Санкции ЕС против Сирии продлили на год

В четверг Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии еще на год.

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2022 года, в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране", - сообщается в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

Санкционный список стал короче на пять имен - это люди умерли. "В настоящее время в список включены 283 лица, на которых распространяется как замораживание активов, так и запрет на поездки, и 70 организаций, на которые распространяется замораживание активов", - уточняется в документе.

Санкции ЕС против Сирии, запрещающие импорт нефти и нефтепродуктов, подразумевающие ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций, были введены в 2011 году и регулярно продлеваются.