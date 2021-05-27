В Северной Осетии усилят работу по снижению смертности

Минздрав Северной Осетии создаст комиссию для анализа ситуации и разработки предложений по снижению смертности. Соответствующее поручение министерству дал временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

"Северная Осетия в пятерке худших по показателям смертности населения. Поручаю создать комиссию Минздрава, привлечь ведущих специалистов здравоохранения, а если есть необходимость, то и федерального уровня, к работе", - сказал врио главы региона на заседании правительства.

Он подчеркнул, что задачей комиссии является детальный анализ причин смертности и подготовка конкретных предложения по ее снижению. "Причем по всем видам смертности - детская, сердечно сосудистые заболевания, онкология и другие", - цитирует Меняйло "Интерфакс-Юг".

Напомним, в 2020 году в Северной Осетии вырос показатель смертности. Число умерших в республике в прошлом году увеличилось в сравнении с 2019 годом более чем на тысячу и составило 8441 человек.