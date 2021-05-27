Казгидромет дал прогноз погоды на пятницу

Обширный антициклон расположился над большей частью Казахстана, на юге до 38 градусов, прогнозируется пыльная буря.

Кратковременные дожди с грозами возможны на юге, юго-востоке и западе, уточнили синоптики.

"На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря", - отметили в Казгидромете.

Штормовое предупреждение объявлено в Карагандинской области - гроза, ветер с порывами до 25 м/с, днем до 35 градусов, в Актюбинской области - порывы ветра до 18 м/с, сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность, в Атырауской области - гроза с юго-западным ветром 15-20 м/с.

Предупреждение также действует в Западно-Казахстанской области - гроза и град, на юге области до 38 градусов, в Восточно-Казахстанской области - гроза, шквал, град, в Туркестанской области - гроза, шквал, пыльная буря.

В Нур-Султане в пятницу ожидается переменная облачность, температура воздуха - 21-23 градуса.

В Алматы жарче - до 31 градуса, солнечно, ночью до 21 градуса тепла.

В Шымкенте воздух прогреется до 30-35 градусов, будет ветрено, порывы до 20м/с.