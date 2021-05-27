Международные резервы РФ выросли до исторического максимума

Российские международные резервы за неделю с 14 по 21 мая увеличились на 1,2% и обновили исторический максимум, следует из материалов ЦБ.

"Международные резервы по состоянию на 21 мая составили $600,9 млрд, увеличившись за неделю на $7 млрд, или на 1,2%, преимущественно в результате положительной переоценки", - цитирует его сообщение РИА Новости.

Прежний рекорд регулятор зафиксировал 7 августа прошлого года - тогда показатель составил $600,7 млрд.