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Турция решила арестовать экс-мафиози Пекера

Турция решила арестовать экс-мафиози Пекера

Генеральная прокуратура Анкары выдала ордер на арест бывшего мафиози Седата Пекера, ранее опубликовавшего видеоролики с разоблачениями некоторых представителей власти, передает телеканал NTV.

В документе указано, что Пекер в данный момент находится вне Турции и является беглецом: в отношении него ведется уголовное дело о деятельности одной из турецких ОПГ.

Как сообщает ТАСС, сам подозреваемый сейчас живет в ОАЭ и не намерен возвращаться на родину.

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Вестник Кавказа

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