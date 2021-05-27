Турция решила арестовать экс-мафиози Пекера

Генеральная прокуратура Анкары выдала ордер на арест бывшего мафиози Седата Пекера, ранее опубликовавшего видеоролики с разоблачениями некоторых представителей власти, передает телеканал NTV.

В документе указано, что Пекер в данный момент находится вне Турции и является беглецом: в отношении него ведется уголовное дело о деятельности одной из турецких ОПГ.

Как сообщает ТАСС, сам подозреваемый сейчас живет в ОАЭ и не намерен возвращаться на родину.