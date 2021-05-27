Грузию предупредили о дождях и грозах

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни на большей части территории Грузии, информирует Национальное агентство окружающей среды.

Так, 29-30 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и сильный ветер. Столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов в западной части страны, а в низинах Восточной Грузии потеплеет до +28, +33 градусов.

В ночные часы в Тбилиси возможен кратковременный дождь с грозами, а 29-30 мая ожидается сильный ветер, воздух прогреется до +31 градуса, передает Sputnik Грузия.