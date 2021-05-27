В Грузии открыл новую платформу по вакцинации

Минздрав Грузии объявил о создании Facebook-страницу ProVax для повышения информированности граждан о важности вакцинации, сообщили в ведомстве.

На новой странице будет размещаться новейшая информация о вакцинации, детали программы вакцинации, факты и реальные данные.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако сейчас программа охватывает лиц старше 18 лет.