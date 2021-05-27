Нетрезвый водитель устроил тройную аварию с ранеными в Кисловодске

Пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя легковушками в Кисловодске, такое сообщение распространило УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что 38-летний местный житель за рулем Ford не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Merсedes, который от удара врезался в опору ЛЭП. Сам Ford вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Волгой".

"В результате ДТП водитель и пассажир "Волги" доставлены в реанимационное отделение городской больницы", - цитирует сообщение управления "Интерфакс-Юг".

Теперь виновнику аварии грозит лишение права управления транспортом и большой штраф.

Устанавливаются обстоятельства ЧП, на месте работают наряды ДПС.