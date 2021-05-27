В КЧР прибыла первая партия вакцины "КовиВак"

Более 1,5 тыс доз препарата "КовиВак" поступили в Карачаево-Черкесию для вакцинации населения, сообщили в оперштабе региона.

"Сегодня в республику поступили 3120 ампул этой вакцины, что составляет 1560 доз. Завтра вакцина будет распределена между медучреждениями республики", - приводит слова представителя регионального оперштаба "Интерфакс".

Он отметил, что теперь жителям Карачаево-Черкесии будут доступны на выбор "КовиВак", "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".