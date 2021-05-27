Генпрокуратура констатировала рост числа коррупционных преступлений

Число преступлений коррупционной направленности в России вырос на 20% за четыре месяца, а ущерб от них увеличился почти до 23 млрд рублей, говорится в статистических материалах Генпрокуратуры за январь - апрель 2021 года.

В Генпрокуратуре это связывают с активизацией работы по установлению фактов взяточничества, которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности.

Уточняется, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.