Эльшан Мамедов: "Духовную связь между Москвой и Баку разрушить невозможно"

Встреча российских деятелей культуры и искусства с делегацией Минкультуры Азербайджана на днях прошла в одном из старинных особняков Арбата. Там собрались представители республики, работающие в Москве и других российских городах. Лейтмотивом встречи стала идея о том, что отношения между Россией и Азербайджаном в большой мере строятся на культуре и духовной общности народов двух стран. О перспективах взаимодействия деятелей культуры "Вестнику Кавказа" рассказал создатель и художественный руководитель компании "Независимый театральный проект", заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента ГИТИСа Эльшан Мамедов.

- Программа азербайджанской делегации Москве была крайне насыщенной - она провела встречи с профильными департаментами Министерства культуры РФ, посетила Роскино, Росконцерт, Московскую государственную филармонию, Художественные галереи, ВГИК, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, ГИТИС, Московскую Академию хореографии… А о чем шла речь в арбатском особняке?

- Встреча на Арбате может стать существенным шагом к осуществлению давней идеи Рустама Ибрагимбекова (советский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссер, Народный писатель Азербайджана, - прим. ред.) о создании в Москве клуба "Бакинец". Думаю, это начало истории такого клуба, потому что люди здесь друг с другом знакомятся, уже знакомые люди продолжают общение, они рады друг другу, поскольку видятся не каждый день. Здесь мы можем обсуждать важные вопросы. Например, ситуацию вокруг азербайджанского театра. О том, что театр этот находится в проблемном состоянии, мы говорим уже много десятилетий. Эта ситуация сохраняется несмотря на то, что страна в целом сделала огромный шаг вперед, и в смысле создания культурного пространства, и в смысле создания своего имиджа в мире. Но почему-то театр не включен как инструмент влияния, как часть культурного пространства в процесс популяризации страны. Культурная политика Азербайджана - мультикультурализм. И это прекрасно! Мы действительно выросли в стране, в которой живут многие национальности. Смешение энергий - это очень важный фактор.

- Кто сможет присоединиться к клубу "Бакинец"?

- Основу будущего клуба должны составлять представители культуры и науки. Интеллигенция всегда является зачинщиком подобных начинаний. Духовная связь между Москвой и Баку очень давняя и глубокая. Она нерушима. Мы сейчас разные страны, но чувство Москвы у бакинца всегда было. Московский клуб "Бакинец" мог бы положить начало многим интересным проектам в культурном пространстве.

Духовную связь между Москвой и Баку разрушить невозможно. Не знаю, что нужно сделать, чтобы связь эта прервалась. Мы очень крепко связаны. Например, учиться режиссерству или актерству не надо в Стамбуле, для этого есть Москва и Петербург. Русская театральная школа - самая сильная в мире! - была общей для национальных театров в советское время. Мы воспитанники этой школы.

- В этом году министром культуры Азербайджана был назначен Анар Керимов. Как вам новая команда Минкульта?

- Новая команда Министерства культуры Азербайджана встретилась с нами, чтобы услышать наше мнение о культурных процессах. В моем любимом фильме "По семейным обстоятельствам" есть такая фраза: "Родителей надо любить на расстоянии, чем дальше они - тем крепче". А я так все время говорил про родину - чем она дальше, тем крепче ее надо любить. Мы живем далеко, но когда какая-то проблема на родине возникает, мы взвиваемся, чтобы помочь ее решить. Сегодня я увидел у представителей Минкульта Азербайджана живые глаза, услышал искрение слова о том, что театр требует коренных перемен, почувствовал их желание многое изменить. Впервые за много лет у меня появилось чувство возможной нужности. Я с 17 лет живу в Москве, но сегодня мне показалось, что мы можем быть интересны республике. Главное, чтобы все это не осталось на уровне разговоров, чтобы запал созидания не потерять.