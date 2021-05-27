Путин: армия Росси должна быть компактной

Современная российская армия должна быть компактной, и одновременно эффективной, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы российского государства это может быть обеспечено развитием военно-транспортной авиации.

"Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - сказал он на церемонии открытия заключительного совещания из серии встреч, посвященных оборонной тематике.

Армия страны должна быть в достаточной степени оснащена высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, также обратил внимание президент.