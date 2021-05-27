Пьяный инспектор ДПС ударил коллегу и стал фигурантом дела в Кабардино-Балкарии

Сотрудник ДПС подозревается в применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ) в Нарткале, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Второго апреля текущего года сотрудники ДПС ОМВД РФ по Урванскому району во время несения службы в Нарткале остановили автомобиль "Лада Приора", за рулем которого оказался водитель - также инспектор ДПС того же отделения полиции, но находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе составления административного материала в отношении водителя, пассажир - инспектор ДПС того же территориального органа и также находившийся не при исполнении служебных обязанностей - с целью воспрепятствования законным действиям полицейского нанес удар инспектору, остановившему транспортное средство", - уточнили в полиции.

В отношении агрессора, старшего лейтенанта полиции, открыто уголовное дело. Назначена служебная проверка, по итогам которой будет вынесено решение о дальнейшем прохождении службы подозреваемым в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей.