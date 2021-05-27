Мацуев представил вариации музыки вместо российского гимна для Олимпиады

Народный артист РФ Денис Мацуев сообщил о том, что им были представлены в Олимпийский комитет России (ОКР) четыре варианта исполнения музыкального фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для Олимпиады.

"Я свой пласт работы выполнил, слово за ОКР и Международным олимпийским комитетом (МОК)", - цитирует исполнителя ТАСС.

"Я представил четыре варианта, насколько это возможно было купировать великую музыку Чайковского. Если бы Петр Ильич знал, что это будет гимн России, он бы сам сделал версию на 1,5 минуты", - сказал он, отметив, что даже самая гениальная музыка не может заменить гимн страны.

Также музыкант уточнил, что на чемпионате мира по хоккею звучит не его версия.