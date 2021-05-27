В Ингушетии экс-главу МВД обвиняют в участии в экстремистском сообществе

Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову.

Адвокат обвиняемого Магомед Гагиев заявил, что Погорову вменили участие в экстремистском сообществе, до сих пор же он обвинялся по части 3 статьи 33 части 2 статьи 318 ("организация применения насилия в отношении представителей власти"), сообщает "Интерфакс".

Он также подчеркнул, что новое обвинение и послужило причиной изменения меры пресечения Погорову.

По словам адвоката, суд нарушил право на защиту, не уведомив защиту о проведении заседания, которое прошло накануне после 22:00. Гагиев готов ознакомиться с копиями материалов.