Водитель-пенсионер погиб в ДТП в Дагестане (ФОТО)

Смертельная автоавария произошла накануне в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Около 13:45 в Буйнакском районе, на 4-м километре автодороги "Буйнакск-Кизилюрт", 66-летний житель Ахвахского района, будучи за рулем "ВАЗ-21124", выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 38-летнего жителя Буйнакского района.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-21124" погиб на месте", - пояснили в управлении.

Водителя и пассажирку "Калины", 35-летнюю жительницу села Акайтала, а также водителя "ВАЗ-21124" с различными травмами доставили в больницу Буйнакска.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.