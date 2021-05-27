Молдавский лоукостер FlyOne начинает полеты в Грузию

Молдавский лоукостер FlyOne начинает выполнять чартерные рейсы из Кишинева в Батуми. Полеты будут выполняться с 4 июня с частотой два раза в неделю - по вторникам и пятницам, сообщает Агентство гражданской авиации.

"Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании разрешение на выполнение многократных чартерных авиаперевозок 25 мая этого года", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что регулярно авиасообщение в Грузии возобновилось с 1 февраля 2021 года.