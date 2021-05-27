Министр сельского хозяйства Ирана прилетел в Россию

Глава Минсельхоза Ирана Казем Хавази сегодня прибыл с визитом в Москву, об этом сообщает IRNA.

В программу поездки иранского чиновника входит встреча с российским коллегой Дмитрием Патрушевым. На ней стороны обсудят развитие сотрудничества.

В российской столице Хавази назвал ключевые цели визита - это обмен техническими знаниями и развитие взаимодействия с РФ.

Он выразил уверенность, что Исламская Республика и Россия могут вести сотрудничество на высоком уровне благодаря большому потенциалу в сельскохозяйственной сфере.