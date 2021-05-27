Гастрофестиваль "Кавказ Гриль Фест" пройдет в Нальчике

Лучшие повара Северного Кавказа и любители этнокухни встретятся на первом гастрофестивале "Кавказ Гриль Фест", который откроется 29 мая в Нальчике, сообщает министерство курортов и туризма КБР.

Отмечается, что в рамках фестиваля развернут на территории парка имени Максима Горького несколько площадок. Блюда народов Кавказа будут готовить не только известные повара, но и любители этнокухни.

Участниками фестиваля станут команды со всего Северного Кавказа. Свои кулинарные изыски представят также местные рестораны.