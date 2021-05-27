Россия готовится отметить 100-летие Расула Гамзатова

Для подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения поэта и мыслителя Расула Гамзатова будет создан Специальный организационный комитет.

По словам советника президента России Владимира Толстого, мероприятия к юбилею пройдут по всей стране, однако центром торжеств, станет Дагестан. Он также отметил, что проект соответствующего указа направлен на подпись главе государства.

В свою очередь, врио главы Дагестана Сергей Меликов, пояснил, что хотя имя Гамзатова известно по всей стране, но не все знают, что он был не только поэтом, но и писателем, мыслителем, передает "Это Кавказ".