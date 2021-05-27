Зидан покинул "Реал" Мадрид

Зинедин Зидан ушел в отставку с поста тренера мадридского "Реала". Клуб прекратил сотрудничество с французским специалистом по его инициативе.

Зидан впервые возглавил "Реал" в 2016 году. За это время он привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Также "сливочные" под его руководством становились чемпионами Испании, обладателями Суперкубка Испании, дважды выигрывали Суперкубок Европы и становились чемпионами мира среди клубных команд.

Вернувшись в "королевский клуб после перерыва, Зинедин выиграл с "Реалом" чемпионат и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне "сливочные" дошли до полуфинала ЛЧ и заняли второе место в чемпионате.

В руководстве клуба отметили, что уважают решение Зидана и выражают ему благодарность за профессионализм и самоотверженность. "Зидан – одна из величайших легенд "Реала", и это выходит за рамки того, что он был тренером и игроком нашего клуба. Он знает, что он в самом сердце мадридизма, что "Реал Мадрид" – его дом и всегда будет им", – говорится в заявлении команды.

Капитан клуба, защитник Серхио Рамос также отреагировал на уход главного тренера.

"ЗЗ, один и единственный. Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили, заработали это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо", – написал Рамос в Instagram.