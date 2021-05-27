Самолет Fly Egypt выполнил запрещенный маневр в небе над Ташкентом

Лайнер авиакомпании Fly Egypt накануне совершил запрещенный маневр над Ташкентом, соответствующее сообщение распространил Минтранс Узбекистана.

В нем говорится, что Boeing 737 вылетел из Ташкента в Каир. Успешно поднявшись в воздух, он развернулся прямо над столицей, что сопровождалось сильным гулом. Звук был очень громким, и жители близлежащих домов испугались, что самолет упадет прямо на город.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения безопасности выполнять такие маневры над городами запрещено. Власти Узбекистана создают специальную комиссию для расследования ЧП.