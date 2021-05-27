Ставрополье нарастит поддержку многодетных семей при подготовке к школе

Компенсация для многодетных семей на подготовку детей к школе в Ставропольском крае увеличится до 5 тыс рублей. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров, уточнив, что, таким образом, сумма поддержки на одного ребенка будет увеличена в четыре раза.

"Поручаю краевому министерству труда и социальной защиты уже на предстоящий учебный год увеличить размер школьного пособия для многодетных семей на каждого ребенка до 5 тыс. рублей", - сказал он во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

Владимиров уточнил, что для реализации данной меры из регионального бюджета будет направлено около 250 млн рублей.