Назарбаев отказался от памятника в Туркестане

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибайм заявил о том, что Нурсултан Назарбаев отверг предложение поставить ему памятник.

Ранее идея об этом была озвучена замгенсекретаря международной организации тюркской культуры (ТЮРКСКОЙ) Билалем Чакыджы. По его словам, памятник должен быть установлен в Туркестане.

"Елбасы не поддержал эту идею, так же, как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", - сказал пресс-секретарь, отметив, что иногда "создается такое впечатление, что некоторые люди намеренно создают информационный шум".

По словам Укибачя единственный случай в истории, когда Назарбаев согласился дать свое имя новым проектам – это университет и интеллектуальные школы, передает Sputnik Казахстан.