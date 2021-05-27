Мать погибших в пожаре детей обвинили в их смерти в Дагестане

Жительница Избербаша обвиняется в причинении смерти по неосторожности своим двум детям (ч.3 ст.109 УК РФ), такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, 25 мая обвиняемая, ненадлежащим образом исполняя обязанности по воспитанию, понимая, что ее четверо малолетних детей не могут долгое время оставаться без присмотра, так как не обладают навыками обращения с огнем и не смогут спастись в угрожающей их жизни ситуации, не убедилась в отсутствии доступных для них источников огня, вышла из квартиры на пятом этаже дома на улице Гамидова. Затем 31-летняя женщина заперла металлическую входную дверь на замок, который нельзя было открыть изнутри в случае необходимости, и уехала на работу в село Первомайское Каякентского района.

"Примерно в 10 часов 40 минут 25 мая 2021 года 5-летний сын обвиняемой с помощью найденной им в квартире зажигалки поджег матрас, расположенный в детской комнате квартиры, что привело к пожару. Дети не смогли справиться с возгоранием или своевременно позвать кого-либо на помощь, а вследствие того, что женщина заперла входную дверь, не смогли покинуть квартиру", - пояснили в управлении.

В результате трехлетняя девочка и пятилетний мальчик умерли на месте пожара, старшие дети - 8-летний и 9-летний мальчики - выбрались из квартиры через окно и при падении получили тяжелые травмы, они доставлены в медицинское учреждение.

Женщина задержана по ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, открыто уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики (ч.3 ст.293 УК РФ). Следствие установило, что мать на протяжении долгого времени ненадлежаще исполняла обязанности по воспитанию детей: она оставляла их дома без еды, дети не учились. Более того, ранее женщина дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Таким образом, трагедия 25 мая произошла в связи с ненадлежащим исполнением чиновниками органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностных обязанностей: зная о неблагополучной семье и плохих условиях питания и проживания детей, они не приняли должных мер и не поставили семью на профилактический учет.