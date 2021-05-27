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Два коттеджа горели на черноморском побережье в Грузии

Два коттеджа горели на черноморском побережье в Грузии

Уполномоченный поселка Григолети (регион Гурия) Давид Гумбаридзе сообщил о том, что в населенном пункте вспыхнул пожар, в результате которого сгорели два коттеджа, которые стоят на берегу моря.

"Коттеджи снимали туристы. Точно не могу сказать. Никто не пострадал", - сказал он, отметив, что в настоящее время на месте работает четыре пожарных расчета.

По факту будет проведена проверка, передает Sputnik Грузия.

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