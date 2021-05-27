Сотни человек зарегистрировал в своей однокомнатной квартире житель Нур-Султана

Хозяин однокомнатной квартиры площадью 43 кв м зарегистрировал в ней порядка 600 человек в Нур-Султане. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

"Предприимчивый хозяин жилья на постоянной основе регистрировал фактически не проживающих в квартире людей. В отношении хозяина квартиры составлен административный протокол по ст.493 Кодекса об административных правонарушениях", - цитирует сообщение правоохранителей Sputnik Казахстан.

Кроме того, все люди, прописанные на жилплощади, за исключением родных владельца, были сняты с регистрации.

В Нур-Султане с 17 мая проходит оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений в области миграции, уже проверено около 1,2 тыс адресов.

К административной ответственности за регистрацию множества лиц, фактически не живущих по адресу, удалось привлечь 53 собственника жилья.