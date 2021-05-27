Каха Цхададзе возглавил "Динамо" Тбилиси
Новым главным тренером тбилисского "Динамо" стал Каха Цхададзе, сменив на этом посту Георгия Немсадзе.
Немсадзе продолжит работу в клубе на позиции спортивного менеджера.
Ранее новый наставник столичного "Динамо" три года проработал в казахстанском "Ордабасы", который покинул в декабре прошлого года.
В настоящее время "Динамо" Тбилиси возглавляет турнирную таблицу Национальной лиги чемпионата Грузии вместе с "Динамо" Батуми, уступая черноморской команде по дополнительным показателям.
Вестник Кавказа
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