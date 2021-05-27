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Каха Цхададзе возглавил "Динамо" Тбилиси

Каха Цхададзе возглавил &quot;Динамо&quot; Тбилиси

Новым главным тренером тбилисского "Динамо" стал Каха Цхададзе, сменив на этом посту Георгия Немсадзе.

Немсадзе продолжит работу в клубе на позиции спортивного менеджера.

Ранее новый наставник столичного "Динамо" три года проработал в казахстанском "Ордабасы", который покинул в декабре прошлого года.

 В настоящее время "Динамо" Тбилиси возглавляет турнирную таблицу Национальной лиги чемпионата Грузии вместе с "Динамо" Батуми, уступая черноморской команде по дополнительным показателям.

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Вестник Кавказа

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