На Ставрополье увеличатся выплаты "детям войны"

Выплаты в размере пяти тысяч рублей в этом году получили 130 тыс "детей войны", заявил губернатор Владимир Владимиров.

Далее он отметил, что данная мера поддержки действует уже три года. В ближайшие время выплаты будут увеличены.

"Поручаю краевым минфину и минсоцзащиты предусмотреть со следующего года увеличение ежегодной выплаты "детям войны" до размера 7 тыс рублей", - сказал глава региона во время оглашения послания на заседании Думы Ставропольского края.

Владимиров также заверил, что в будущем индексация подобных выплат должна проводиться на регуляторной основе.