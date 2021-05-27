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На Ставрополье увеличатся выплаты "детям войны"

На Ставрополье увеличатся выплаты &quot;детям войны&quot;

Выплаты в размере пяти тысяч рублей в этом году получили 130 тыс "детей войны", заявил губернатор Владимир Владимиров.

Далее он отметил, что данная мера поддержки действует уже три года. В ближайшие время выплаты будут увеличены.

"Поручаю краевым минфину и минсоцзащиты предусмотреть со следующего года увеличение ежегодной выплаты "детям войны" до размера 7 тыс рублей", - сказал глава региона  во время оглашения послания на заседании Думы Ставропольского края.   

Владимиров также заверил, что в будущем индексация подобных выплат должна проводиться на регуляторной основе.  

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