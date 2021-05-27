Кому выгодны провокации на границе Армении с Азербайджаном?

"После драки кулаками не машут", гласит известная пословица. Но на армянских военнослужащих и руководство Армении, видимо, эта мудрость не распространяется. Уже не первый раз с момента заключения трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, фактически, соглашения о мире, Ереван одну за другой совершает военные провокации. Напомним, первые нарушения Заявления с армянской стороны произошли уже на следующий день после его подписания. На рубеже осени и зимы азербайджанские военнослужащие взяли под контроль 62 армянских диверсанта. Теперь, спустя полгода, Армения стала нарушать условия Заявления каждый день.

Причинами новейших провокаций стала делимитация границы. Привыкшие к "проходному двору" между прежде оккупированными азербайджанскими землями в Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах и территорией Армении армянские власти никак не могут смириться с тем, что Баку восстанавливает свою границу по советским картам и GPS.

Первые признаки нарастающего сопротивления Ереваном восстановлению территориальной целостности Азербайджана стал инцидент вокруг озера Гарагель (Черное озеро). Когда в середине мая 200 азербайджанских военнослужащих взяли под контроль периметр водоема, из Еревана начали звучать громкие заявления о необходимости срочного вмешательства ОДКБ и российской армии. Однако Москва ответила призывом мирно решать территориальные споры.

На этом Армения не успокоилась. То ли с согласия премьер-министра Никола Пашиняна, то ли самовольно армянские военнослужащие стали провоцировать мелкие стычки на госгранице Азербайджана. 24-26 мая "позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелам из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения", сообщает Минобороны Азербайджана. Армянские военные также начали стрелять в воздух из автоматов в направлении азербайджанских постов около Шуши. Азербайджанские военные не стали отвечать на обстрелы, и обошлось без жертв.

Не прошло и дня, как армянские военные снова ринулись в бой. В ночь с 26 на 27 мая Армения перебросила на территорию Кельбаджарского района Азербайджана две диверсионных группы в 9 и 15 человек. По сообщениям азербайджанского Минобороны, группы пытались "заминировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана на границе" в районе села Юхары Айрым. В результате ответных мер азербайджанских военных шестеро армянских диверсантов были задержаны, остальные бежали на территорию Армении. Баку квалифицирует действия диверсантов как террористические и провокационные. 27 мая около границы Азербайджана наблюдалось сосредоточение боевой техники, включая танки.

В армянском Минобороны подтвердили, что их военные были окружены и взяты в плен, но якобы в Гегаркунинской области Армении. "Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях", – заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он считает арест диверсантов похищением.

Если принять во внимание тот факт, что в результате делимитации Армения, которая раньше де-факто считала все приграничные оккупированные районы Азербайджана своими землями, видит себя проигрывающей стороной, становится понятно, что провокации - результат стараний Еревана, а не Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз давал понять, что не намерен посягать на суверенную территорию Армении. Баку попросту восстанавливает свое территориальное единство, а Ереван пытается этому помешать.

Причина провокаций кроется не только в нежелании уступать земли, но и в двух других важных обстоятельствах. Во-первых, в намерениях подключить к процессу Россию на своей стороне. В Ереване, начиная оппозицией и заканчивая правительством Пашиняна, все обижены на Москву за ее нейтралитет в 44-дневной войне. Результаты трехстороннего Заявления о деоккупации азербайджанских районов, деблокировании транспортных коммуникаций, особенно через Сюникскую область (Зангезурский коридор), воспринимаются армянскими политиками как нечто недопустимое, противоречащее планам националистов и реваншистов о получении марионеточным режимом "НКР" независимости. Поэтому армянские военнослужащие с подачи "верхов" день и ночь трудятся, чтобы спровоцировать мелкий пограничный конфликт, втянуть в него ОДКБ и Россию, столкнуть лбами ВС РФ и ВС Азербайджана.

Второй мотив - внутриполитический. До выборов в Армении осталось меньше месяца. Шансы фракции Никола Пашиняна "Мой Шаг" на победу тают с каждым днем. Хотя оппозиции до него все еще далеко, но большинства у него точно не будет. Если месяц назад, по данным исследования армянского представительства Gallup International Association, за "Гражданский договор" готовы были голосовать 27% избирателей, то сейчас уже меньше 25%. Возможно, Пашинян пытается отвлечь внимание народа на внешнюю угрозу, представить Армению как "осажденную крепость", которую "оккупирует Азербайджан" с "молчаливого согласия России". К слову, лидер фракции "Мой шаг" Лилит Макунц уже обвинила ОДКБ в недостаточно оперативной реакции на задержание шестерых армянских военных. Перерастание мелких стычек на границе в новую войну могло бы спасти Пашиняна от неминуемого поражения. Ему не нужна крупная война, на которую у Армении нет ресурсов после разгрома осенью, однако нарушенное перемирие позволит объявить ЧС и отложить выборы — продлить политическую карьеру Никола Воваевича.

Если действия военных на границе с Азербайджаном не координируются правительством, тогда, как правильно сказал историк Олег Кузнецов, возникает вопрос о том, насколько Пашинян контролирует ситуацию в стране. Тогда здесь может возникнуть еще одна версия причин провокации. Они совершаются "ястребами" и реваншистами, желающими свалить Пашиняна. Зная, что сейчас армия Армении уничтожена и Пашинян не сможет дать сдачи, они выставляют премьера слабым, недееспособным и нерешительным политиком. Либо эти же реваншисты, недовольные тем, как пару месяцев назад Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, стараются поджечь войну с Азербайджаном, чтобы постараться таки вовлечь Москвы в военные действия против Баку.