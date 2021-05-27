Кремль: Путин и Байден могут обсудить ДОН

В ходе предстоящих переговоров президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить тему Договора по открытому небу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этой связи он отметил, что российская сторона заканчивает процедуры по денонсации Договора по открытому небу,

"Наверняка как-то может затрагиваться эта тема. Собственно, время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, и они уже скоро будут завершены", - сказал он, отметив, что, если Вашингтон намерен пересмотреть свое решение, то ему следует поторопиться.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу на заседании 2 июня.

Встреча лидеров России и США состоится в Женеве 16 июня.