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Эрдоган посетит Шушу

Эрдоган посетит Шушу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет 15 июня с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку.

"15 ожидается визит президента Турции в Азербайджан. Ожидается, что на следующий день президенты Азербайджана и Турции посетят город Шуша в Карабахе", - сообщил собеседник агентства.

Ранее агентство "Репорт" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя сообщило, что в ближайшее время состоится визит Эрдогана в Баку.

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