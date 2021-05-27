ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье

ФСБ в апреле предотвратила две попытки террористических актов, которые готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ в преддверии майских праздников на Ставрополье. Такое сообщение опубликовано на сайте службы.

Был задержан житель краевой столицы, присягнувший на верность одному из лидеров ИГИЛ с целью совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры на территории субъекта с использованием самодельного зажигательного устройства.

"В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", - указывается в сообщении.

У одного из задержанных в гараже были найдены и изъяты средства террора, дома у второго - взрывчатые вещества и поражающие элементы, закупленные для изготовления самодельной бомбы.

Открыты и расследуются уголовные дела по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205.5 УК РФ ("Подготовка к теракту, содействие террористической деятельности").