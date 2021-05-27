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Инспекторы задержали на Дону грузовик с 15 тоннами "левого" пива

Фото Росалкогольрегулирования
Фото Росалкогольрегулирования

Донские инспекторы ГИБДД задержали в Красносулинском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон" грузовик с полуприцепом, загруженный контрафактным пивом, - рассказали в региональном управлении Росалкогольрегулирования.

Внутри автомобиля и прицепа находились свыше 12 тыс бутылок общий объем которого превышал 15 тыс л, однако в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) продукция зафиксирована не была.

Пиво было изъято и передано на ответственное хранение в АО "Росспиртпром", по факту случившегося в региональном управлении Росалкогольрегулирования начато административное расследование.

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Вестник Кавказа

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