В Сочи открылась "Сбер Еаптека"

"Сбер Еаптека" открыла на Кубани первый аптечный хаб в Центральном районе Сочи.

По словам директора Юго-Западного региона "Сбер Еаптеки" Владимира Еремина, компания продолжает активное развитие в регионах, и начало работы в Краснодарском крае является очередным шагом в данном направлении.

"Задача в том, чтобы способствовать развитию цифровой медицины в стране, и мы рады, что будем помогать жителям Краснодарского края заботиться о своем здоровье и здоровье близких", - приводит его слова "Интерфакс.

Он отметил, что в ассортименте онлайн аптеки представлено более 12 тыс лекарств и товаров для здоровья. в дальнейшем список расширят до 18 тыс наименований.