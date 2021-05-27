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В Сочи открылась "Сбер Еаптека"

В Сочи открылась &quot;Сбер Еаптека&quot;

"Сбер Еаптека" открыла на Кубани первый аптечный хаб в Центральном районе Сочи.

По словам директора Юго-Западного региона "Сбер Еаптеки" Владимира Еремина, компания продолжает активное развитие в регионах, и начало работы в Краснодарском крае является очередным шагом в данном направлении.

"Задача в том, чтобы способствовать развитию цифровой медицины в стране, и мы рады, что будем помогать жителям Краснодарского края заботиться о своем здоровье и здоровье близких", - приводит его слова "Интерфакс.

Он отметил, что в ассортименте онлайн аптеки представлено более 12 тыс лекарств и товаров для здоровья.  в дальнейшем список расширят до 18 тыс наименований.

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Вестник Кавказа

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