Кочарян готовит Армению к новой войне?

Председатель комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян призвал привести в порядок мобилизационный ресурс и готовиться к любому развитию событий. Такое заявление он сделал после ночной диверсии ВС Армении, закончившейся задержанием азербайджанскими военными шестерых злоумышленников.

По словам политика, "для предотвращения напряженности в дальнейшем необходимо повысить управляемость вооруженных сил и формирование реального мобресурса", передает Sputnik Армения.

Кочарян, в частности, счел необходимым устроить сборы для мобресурса и работать над повышением его боеспособности.

Более того, парламентарий не исключил введения в Армении военного положения, если ситуация на государственных границах обострится, добавив, что для этого потребуется консенсус всех политических сил.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван избегать политической истерии во время обсуждения темы делимитации границы.