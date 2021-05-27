Прокуратура Дагестана проверит, как завод возвели вплотную к детсаду

Жители Дагестанских Огней возмущены очередным фактом вопиющего нарушения строительных норм: завод по производству строительных материалов построили через стену детского сада №5 "Дружба".

Фактически дворик детского сада, беседки, качели находятся прямо под окнами завода, хотя по закону расстояние между такими объектами должно составить не менее 50 м. Как заявил представитель администрации Дагестанских Огней Алахверди Халилов, в городе невозможно найти свободный клочок земли для строительства детского сада, - передает "АиФ-Дагестан".

Кроме того, рядом с детским садом находится канава, куда стекаются нечистоты. Официальное открытие завода запланировано на 1 июня.

Управляющий заводом Шамиль Рамазанов пообещал звукоизолировать здание, чтобы не мешать детям, заверив, что на объекте установлено современное японское оборудование, удерживающее "мельчайшие частицы пыли".

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, назначена проверка.