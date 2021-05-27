Танцы азербайджанских воинов-освободителей: пусть отныне в Карабахе звучит только музыка!
С самого начала Второй Карабахской войны и по сей день в социальных сетях широко распространяются ролики, на которых запечатлены танцы в исполнении азербайджанских военных - освободителей родных земель.
"Вестник Кавказа" представляет подборку таких видеозаписей.
Пусть на многострадальной земле Карабаха больше не будет звуков войны, а раздается лишь музыка!
00:09 - Солдат танцует на стратегической высоте на деоккупированном участке Ходжавендского района Азербайджана
00:33 - Так умел танцевать солдат Махир Годжаев, позже ставший шехидом в боях в направлении Шуши
01:03 - Азербайджанские военные исполняют победный танец на освобожденных от оккупации территориях АР
01:55 - Военные ВС Азербайджана у границы танцуют от радости, что находятся на освобожденной родной земле
02:54 - Азербайджанские солдаты танцуют на приграничной территории в Зангезуре
03:30 - Военнослужащий ВС АР танцует на празднике в окружении сослуживцев
Вестник Кавказа
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