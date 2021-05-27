Танцы азербайджанских воинов-освободителей: пусть отныне в Карабахе звучит только музыка!

С самого начала Второй Карабахской войны и по сей день в социальных сетях широко распространяются ролики, на которых запечатлены танцы в исполнении азербайджанских военных - освободителей родных земель.

"Вестник Кавказа" представляет подборку таких видеозаписей.

Пусть на многострадальной земле Карабаха больше не будет звуков войны, а раздается лишь музыка!

00:09 - Солдат танцует на стратегической высоте на деоккупированном участке Ходжавендского района Азербайджана

00:33 - Так умел танцевать солдат Махир Годжаев, позже ставший шехидом в боях в направлении Шуши

01:03 - Азербайджанские военные исполняют победный танец на освобожденных от оккупации территориях АР

01:55 - Военные ВС Азербайджана у границы танцуют от радости, что находятся на освобожденной родной земле

02:54 - Азербайджанские солдаты танцуют на приграничной территории в Зангезуре

03:30 - Военнослужащий ВС АР танцует на празднике в окружении сослуживцев