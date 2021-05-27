Жителей Ставрополья ждет льготный курортный сбор в регионе
Власти Ставропольского края введут льготы по уплате курортного сбора в городах Кавказских Минеральных Вод для жителей региона, завил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в
"Поручаю краевому министерству туризма и оздоровительных курортов подготовить соответствующие предложения, в том числе нормативную базу, необходимо предусмотреть "льготирование" курортного сбора для жителей нашего края", - сказал он во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.
Владимиров отметил, что данная мера направлена на то, чтобы курорты Ставрополья стали доступнее для жителей региона
В соответствии с законом о введении курортного сбора в 2018-2022 годах введен экспериментальный режим сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой. От Ставрополья в эксперименте участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод.
Вестник Кавказа
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