Жителей Ставрополья ждет льготный курортный сбор в регионе

Власти Ставропольского края введут льготы по уплате курортного сбора в городах Кавказских Минеральных Вод для жителей региона, завил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в

"Поручаю краевому министерству туризма и оздоровительных курортов подготовить соответствующие предложения, в том числе нормативную базу, необходимо предусмотреть "льготирование" курортного сбора для жителей нашего края", - сказал он во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

Владимиров отметил, что данная мера направлена на то, чтобы курорты Ставрополья стали доступнее для жителей региона

В соответствии с законом о введении курортного сбора в 2018-2022 годах введен экспериментальный режим сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой. От Ставрополья в эксперименте участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод.